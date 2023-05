Ce dietă urmează Victoria Beckham Ce dieta urmeaza Victoria Beckham Victoria Beckham este extrem de atenta la toate alimentele pe care le consuma. De asemenea, vedeta nu se abate niciodata de la programul sau de antrenamente. Toate astea se traduc prin silueta trasa prin inel pe care o afișeaza la cei aproape 50 de ani. Soția lui David Beckham nu consuma alcool, prajeli, sosuri, lactate sau carne roșie. In plus, urmeaza cure de detoxifiere de cateva ori pe an. Vedeta iși incepe fiecare zi consumand oțet de mere și apa calduța cu lamaie pe stomacul gol. Ulterior, la cel puțin o jumatate de ora distanța, bea un smoothie de legume… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam este o soție perfecta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins dovada clara ca se ințelege de minune cu prietenii partenerului ei. Artista radiaza de fericire atunci cand e in preajma lui Yosif Mohaci.

- Andreea Marin a impartașit cu fanii sai rețeta pentru painea care nu ingrașa. Vedeta consuma acest aliment cand este la dieta și este foarte ușor de preparat.Andreea Marin are foarte mare grija la alimentația sa, iar atunci cand are pofta de alimente care nu ii sunt permise in dieta, ea cauta o alternativa…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Fosta componenta a trupei „Spicy Girls” și soția lui David Beckham, Victoria, a implinit, pe 17 aprilie, 49 de ani. Celebra cantareața arata extraordinar de bine, fiind intr-o forma de zile mari, noteaza click.ro. Forma fizica de invidiat a Victoriei Beckham nu vine, insa, fara sacrificii. Dieta pe…

- Andreea Popescu a oferit primele declarații dupa ce a devenit mama pentru a treia oara! Vedeta a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro despre naștere, dar și despre bebelușul sau, Alexie. Soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa nasca prin cezariana, de urgența, azi noapte.

- Cristina Șișcanu a aparut cu ochiul vanat și a spus ce s-a intamplat, de fapt. Soția lui Madalin Ionescu a declarat ca s-a accidentat și astfel a ajuns cu ochiul tumefiat. Pe Instagram, Cristina Șișcanu a aparut cu ochiul vanat, astfel ca fanii s-au ingrijorat și au vrut sa afle ce s-a intamplat cu…

- Octavia Geamanu a fost concediata de Antena 1, postul cu care și-a asociat imaginea in ultimii 18 ani. In urma cu noua luni, prezentatoarea a fost scoasa din echipa Observator și inlocuita nejustificat, conform celor spune de ea. Pe postul sau, la pupitrul jurnalului de weekend a venit Irina Ursu. Considerandu-se…