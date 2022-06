Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu are o silueta de invidiat, dar nu oricum, ci prin mari eforturi a reușit sa arate atat de bine. Actrița ține in prezent o dieta și mai vrea sa elimine cateva kilograme. iata ce dieta ține, dar și cate kilograme vrea sa mai slabeasca!

- Chrissy Metz a reușit sa slabeasca 45 de kilograme intr-un timp scurt! Care este secretul actriței, dar și ce dieta ține zilnic. Multe femei iși doresc un trup de invidiat, dar ea a vrut doar sa se bucure de un corp sanatos.

- Chef Florin Dumitrescu a reusit sa slabeasca 10 kilograme in doar in 21 de zile, dupa ce a tinut o dieta este complicata si stricta. Vedeta recunoaste ca nu e prima data cand incearca sa slabeasca cu ajutorul dietelor si marturiseste ca nu toata lumea poate rezista. Chef Florin Dumitrescu a optat pentru…

- Chef Catalin Scarlatescu avea 130 de kilograme, dar acum a ajuns la 100 de kilograme. Juratul de la Chefi la cuțite a reușit o adevarata performanța și este mandru de acest lucru. Catalin Scarlatescu a slabit 30 de kilograme doar datorita faptului ca a scos un singur aliment din mesele zilnice. Vedeta…

- Dupa ce au trecut sarbatorile de Paște, Elena Merișoreanu s-a apucat de slabit, asta pentru ca medicii i-au recomandat sa mai dea jos cateva kilograme pentru ca problema cu picioarele sa se amelioreze. Vedeta s-a apucat acum de dieta și spera sa ajunga la forma dorita.

- Francisca se bucura de un trup de invidiat la care multe femei doar viseaza. Vedeta a reușit sa slabeasca 20 de kilograme in doar patru luni! Ce a dezvaluit cantareața, dar și care este secretul ei. Artista a marturist și unde va petrece Paștele și cu ce bucate se va delecta la masa de sarbatoare.

- Gina Pistol, care iși pregatește revenirea pe micul ecran, a dezvaluit prin intermediul rețelelor de socializare cat a slabit dupa ce a intrat la dieta. Prezentatoarea cantarea aproximativ 80 de kilograme. La sfarșitul lunii ianuarie, Gina Pistol a inceput dieta. La 10 luni de cand o nascuse pe Josephine,…

- Gina Pistol a revenit la silueta sa perfecta, la un an de la nașterea fiicei sale, Josephine. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 15 kilograme, iar asta numai in cinci saptamani. Gina Pistol, iubita lui Smiley a spus in ce a constat secretul reușitei sale. Prezentatoarea emisiunii…