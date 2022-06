Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi din țara, iar vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei. De aceasta data, cantareața a dezvaluit cum se menține mereu tanara. Iata la ce procedura faciala a apelat vedeta!

- Rafael Nadal, in varsta de 36 de ani, s-a calificat in a 14-a finala la Roland Garros unde va juca cu norvegianul Casper Ruud. Sportivul a dezvalui care este secretul longevitații sale și ce alimentație stricta ține pentru a se menține tot timpul in forma.

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar vedeta are un trup de invidiat. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca merge in sala de fitness de patru ori pe saptamana și se antreneaza intens pentru a arata in cea mai buna forma a…

- Inna e una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa de-a lungul timpului toata lumea a fost curioasa sa afle cum reușește cantareața sa se mențina atat de bine. Vedeta susține ca nu ține nicio dieta, dar are grija al alimentație.

- Mare secret al lui Gigi Becali. Care este dieta geniala cu care se menține in forma la varsta de 64 de ani. Latifundiarul din Pipera acorda o atenție speciala alimentației și chiar are anumite alimente pe care nu le consuma niciodata. Ce preparate nu lipsesc insa din dieta zilnica a omului de afaceri.…

- Andreea Antonescu, fosta concurenta de la „Survivor Romania” a luat o decizie importanta cu privire la felul in care arata. Vedeta a recunoscut ca a intrat din nou in sala de sport, dupa 15 ani, ți ține dieta, pentru a ajunge la greutatea dorita.„De un an de zile incoace am inceput sa țin diete, mai…

- Florentina Opriș știe foarte bine cum sa iși gestioneze timpul intr-o zi, astfel ca nu ezita niciodata și pune sportul cap de lista! Da! Ce-i drept, prezentatoarea TV are o sileuta demna de invidiat de care are mare grija, mai ales acum cand vara este tot mai aproape. Iata cum, dar mai ales unde, au…

- Ce dieta are Gigi Becali la 63 de ani. Patronul FCSB se menține in forma, chiar daca a ajuns la varsta la care cei mai mulți se gandesc la pensie. Latifundiarul e plin de energie, de verva, lucru dovedit de curand și de faptul ca a rezistat la o slujba de 11 ore ce a […] The post Ce dieta are Gigi Becali…