Dupa ce i s-au facut mai multe teste, celebrul compozitor a fost testat negativ pentru coronavirus. Fiica sa, Nidia Moculescu, i s-a confesat pe Instagram Cristinei Ich, marturisindu-i ca tatalui sau nu i s-au gasit alte probleme de sanatate, in afara de o infectie urinara.

"Taica-miu, saptamana trecuta, a facut febra si frisoane si dificultati in a respira si tensiune mare si am chemat Smurd-ul. I s-au facut patru teste de Covid la Spitalul Floreasca si nu are nimic, decat o infectie urinara", a spus Nidia Moculescu.

