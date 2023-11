Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este de acord sa puna capat in mod pașnic conflictului din Ucraina, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat Corporației media din China, relateaza RIA Novosti. Dupa cum a declarat liderul Federației Ruse, Moscova nu a fost niciodata impotriva unei astfel de evoluții…

- Cabinetul lui Vladimir Putin apeleaza la masuri din ce in ce mai neregulate de colectare a veniturilor pentru a finanța creșterea rapida a cheltuielilor pentru aparare, care s-au triplat de la invazia Rusiei in Ucraina. Guvernul de la Moscova a declarat ca iși propune sa cheltuiasca anul viitor o suma…

- Uniunea Europeana nu va reinnoi sanctiunile impotriva a trei oameni de afaceri rusi, vizati in legatura cu razboiul declansat de Moscova impotriva Ucrainei, cand masurile punitive actuale expira in aceasta saptamana, au declarat marti patru surse diplomatice pentru Reuters.

- Dronele de producție ucraineana reușesc sa ajunga pana la Moscova pentru ca o mare parte din sistemele de aparare antiaeriana rusești au fost distruse, susține expertul Iulia Joja. Ea mai spune ca atacarea unor ținte din capitala Rusiei face parte din razboiul psihologic dus de Ucraina.

- Un blogger militar rus, Andrei Kursin, care a criticat modul in care se desfasoara razboiul Rusiei in Ucraina, a fost arestat joi la Moscova, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, citata de CNN. Andrei Kursin conducea canalul Telegram Moscow Calling, care are aproximativ 87.000 de abonati."Un dosar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca țara sa a dezvoltat o arma care poate lovi o ținta aflata la 700 de kilometri distanța. Zelenski a declarat pe canalul sau Telegram ca arma a fost produsa de Ministerul ucrainean al Industriilor Strategice, dar nu a oferit insa alte detalii.…

- In cea mai recenta actualizare a informatiilor despre razboiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apararii constata ca exista tot mai multe rapoarte despre rachete SA-5 Gammon care lovesc Rusia, in timp ce dronele ataca deja in mod regulat Moscova.Atacurile care lovesc adanc in interiorul Rusiei…

- Declinul rublei subliniaza provocarile cu care se va confrunta in continuare Moscova in incercarea de a-și proteja economia, spun analiștii citați de The Economist și Wall Street Journal.Rubla ruseasca a scazut constant in ultima perioada și a atins saptamana aceasta minimul ultimelor 17 luni, cursul…