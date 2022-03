CE: Dezinformarea pro-Kremlin a devenit chiar caricaturală Pe masura ce tensiunile provocate de Rusia au crescut, dezinformarea pro-Kremlin s-a indepartat tot mai mult de realitate, devenind uneori chiar caricaturala, arata EU vs Disinformation . Printre recentele exemple triste se numara: – zvonul ca forțele armate ucrainene ar fi bombardat cu precizie chirurgicala o baraca nesemnificativa aflata la aproape 40 de kilometri de linia de contact, – acuzațiile ca trupele ucrainene s-ar fi infiltrat pe teritoriul rusesc cu echipamente pe care nici macar nu le dețin – afirmațiile ca armata ucraineana ar fi bombardat o gradinița aflata pe propriul teritoriu.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

