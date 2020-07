Stiri pe aceeasi tema

- Liga 2 continua azi cu penultima runda din play-off. De la ora 17:00 e programat duelul Turris - Mioveni, iar de la 19:00 meciul Petrolul - FC Argeș. Meciurile pot fi urmarite liveTEXT pe GSP.ro și pe TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Plus. ...

- Ilie Dumitrescu (51 de ani) a analizat șansele de promovare in Liga 1 ale celor doua echipe care s-au infruntat ieri la Ploiești, Petrolul și Rapid (0-0). Fostul fotbalist nu are niciun dubiu: cele doua echipe nu au șanse la promovare. Totuși, Dumitrescu a ținut sa laude organizarea defensiva a giuleștenilor,…

- Petrolul și Rapid se intalnesc astazi in play-off-ul pentru promovarea in Liga 1. Fanii ploieșteni au luat cu asalt arena „Ilie Oana” pentru a-și incuraja favoriții inaintea meciului. Petrolul debuteaza astazi in play-off fara cei șase fotbaliști care au contractat noul coronavirus. Formația lui Costel…

- Petrolul - Rapid, derby-ul din etapa a 2-a a play-off-ului pentru promovare din eșalonul secund, se joaca sambata, 11 iulie, de la ora 20:15. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV pe Look Plus, Digi Sport și Telekom Sport. „Lupii galbeni” nu se vor putea baza cu Rapid…

- UTA continua lupta pentru promovare și disputa astazi, de la ora 17:30, primul meci din play-off-ul ligii secunde. Aradenii - lideri in grupa de Top 6 - joaca impotriva lui Turris Turnu Magurele, care ocupa locul 3, la 4 puncte de „Batrana Doamna”. Echipa lui Laszlo Balint ia mai tarziu startul, dupa…

- Incep emoțiile la promovare. Cinci echipe cu tradiție in primul eșalon, din care patru sunt foste campioane ale Romaniei, lupta pentru cele trei locuri de promovare in Liga 1. Principala candidata la locul 1...

- Astazi, 17 iunie 2020, la ora pranzului, in sediul Casei Fotbalului, secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu (foto, in stanga), și șeful departamentului Competiții, Felix Grigore (foto, in dreapta), au efectuat tragerea la sorți pentru stabilirea programului celor 15 meciuri din cadrul play-off-ului…

- In urma unei videoconferințe susținuta de președintele FRF, Razvan Burleanu, și staff-ul sau cu reprezentanții cluburilor de fotbal din Liga a II-a, s-a ajuns la incredibila situație ca mai multe echipe din acest eșalon sa recomande varianta inghețului campionatului, neavand deloc ce pierde, ci numai…