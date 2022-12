Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, patron al Twitter de trei saptamani, a anunțat vineri ca mai multe conturi ale unor utilizatori suspendați au fost readmise pe platforma, dar ca „nu a luat inca o decizie in privința lui Donald Trump”, potrivit AFP.

- Haos pe Twitter dupa ce rețeaua de socializare a fost invadata de conturi false, asociate unor companii și personalitați, și care au primit celebra bifa albastra in schimbul a 8 dolari, fara sa mai fie verificate.

- Numerosi utilizatori ai rețelei Twitter au inceput sa creeze conturi false in numele celebritatilor, dupa ce Elon Musk a introdus sistemul de acordare contra cost a „bifei albastre”, fara verificari suplimentare. Un fals LeBron James, megastarul baschetului nord-american, a anunțat ca vrea sa plece…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a declarat ca orice cont de Twitter care se angajeaza in imitarea fara a specifica in mod clar "parodie" va fi "suspendat permanent", anunța The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Elon Musk ia in calcul sa impuna un abonament lunar de 20 dolari sau anual de 240 de dolari utilizatorilor de pe Twitter care au conturi verificate și care sunt afișate cu bifa albastra in dreptul numelui, relateaza The Guardian.

- Elon Musk a preluat oficial Twitter, in cursul zilei de joi, 28 octombrie, iar prima decizie luata a fost de a concedia principalii șefi ai companiei.Elon Musk a vizitat sediul central din San Francisco al companiei, iar apoi a postat un tweet cu mesajul: ”Pasarea a fost eliberata”.Tranzacția a costat…

- Elon Musk, seful Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a incheiat achizitia retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana.

- Francezul Bernard Arnault, 73 de ani, CEO al Louis Vuitton, cea mai mare companie producatoare de bunuri de lux din lume, a decis sa-și vanda avionul privat, nemulțumit de faptul ca zborurile sale sunt monitorizate pe rețelele sociale, scrie Bloomberg.Cotat de Forbes cu o avere de 150,2 miliarde de…