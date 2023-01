Ce destinații preferate au românii în minivacanţa de 24 ianuarie. Prețul cazării a crescut cu 20% Brasov, Sibiu, Sinaia, Busteni si Oradea se numara printre destinatiile preferate de romani pentru minivacanta de 24 ianuarie, conform unui raport emis de de platforma hoteliera online Travelminit.ro, care mai indica si ca pretul mediu pentru o camera dubla/noapte este de 286 de lei, in crestere cu 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Angajatii din sectorul public vor avea o minivacanta cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, dupa ce Guvernul a decis ca si ziua de luni, 23 ianuarie, va fi libera astfel incat sa se poata face punte cu weekendul. Pretul mediu pentru o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

