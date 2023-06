Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar cei doi au petrecut intr-o locație de vis din Ramnicu Valcea alaturi de invitați. De departe, cel mai așteptat moment a fost dansul mirilor, iar cei doi au stralucit pe ringul de dans. Iata imaginile momentului!

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce nordul Greciei a fost devastat de inundații. Furtunile au lovit orașul Salonic, iar pompierii au primit trei sute de apeluri de asistența in doar cateva ore. Raurile au ieșit din matca și au inundat case, drumuri și tuneluri rutiere. Apa a acoperit chiar și un pod.…

- Opt din zece romani (81%) care merg in vacanta in strainatate, in acest an, vor plati la destinatie cu cardul, telefonul sau alte dispozitive mobile, reiese din datele unui studiu realizat de o companie de plati digitale, transmite Agerpres. Conform cercetarii Visa “Intentii de calatorie si plata 2023”,…

- Cu totii dorim sa ne petrecem vacantele si concediile in cele mai inedite moduri, punctand și vizitand cele mai speciale si atragatoare destinatii. In ultimii ani, interesul pentru locații exotice provocatoare a crescut semnificativ, astfel ca si agentiile de turism vin in intampinarea dorintelor pasionatilor…

- Madalina și Emi de la Noaptea Tarziu se pregatesc intens pentru marele eveniment care va avea loc in luna iunie, astfel ca cei doi au decis sa se bucure de o vacanța inainte sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu, insa separat. Madalina a organizat petrecerea burlacițelor alaturi de cele mai bune…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au implinit doi ani de cand și-au spus marele „DA!” Ei bine, cunoscutul prezentator al matinalului de dimineața de la Antena 1, "Neatza cu Razvan și Dani", și frumoasa lui soție sunt mai fericiți ca niciodata. Și asta se vede din postarile pe care cei doi le fac, zi…

- Alina Petre și soțul ei au plecat, din nou, in vacanța. Cei doi indragostiți au ales sa se relaxeze, departe de Romania, asta dupa ce, in urma casatoriei, cei doi au fost in luna de miere, chiar in Dubai. Ce destinație de vacanța au ales, de aceasta data, Alina Petre și Bogdan Vasiliu.

- Chiar daca nu a inceput oficial sezonul estival, cei care iși doresc sa se bucure de destinații de concediu populare la costuri mai mici și cu mai puțina aglomerație au furat startul. Din pacate, planurile de acasa nu s-au potrivit cu realitatea. Un exemplu perfect este pațania unui roman aflat intr-o…