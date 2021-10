Stiri pe aceeasi tema

- Se ferește cat poate de mult de lumina reflectoarelor, așa ca este o enigma pentru publicul larg. Deși este milionar in euro, Andrei Patriciu ramane in continuare intruchiparea modestiei. Paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins imagini unice cu fiul vitreg…

- Romania poate deveni o destinatie turistica premium pentru locuitorii din Kazahstan, care au bugete mari de vacanta si cauta regiuni noi unde sa petreaca timpul liber, a declarat, miercuri, Corina Martin, director general al Mistral Tours, intr-o conferinta de presa. Mistral Tours a organizat,…

- Gabi Badalau a stat de vorba cu jurnaliștii Antena Stars inainte de a intra in sala de judecata. Inca soțul Claudiei Patrașcanu spune ca nu știe daca divorțul se va incheia astazi intre el și artista, asta deoarece vedeta are pretenții mult prea mari.

- Dupa ce a petrecut o perioada alaturi de intreaba familie la Deva, Lidia Buble a plecat intr-o vacanța in Ibiza, unde se relaxeaza alaturi de un barbat misterios. Artista și-a pus fanii pe ganduri, dupa ce in fotografiile ei, apar detalii ce lasa loc de interpretari. Printre clipurile postate de Lidia…

- Dupa munca și rasplata! Mirela Vaida a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de soțul ei și copiii sai. Prezentatoarea Acces Direct le-a oferit internauților imagini de poveste din vacanța și se pare ca a pus relaxarea pe primul loc! Iata ce destinație a ales Mirela Vaida pentru intreaga familie și cum…

- Dani Oțil e in concediu, așa ca se bucura din plin de zilele libere. Prezentatorul de la Antena 1 și soția Gabriela se bucura de o vacanța in Romania, la munte. Cea care a atras atenția a fost viitoarea mamica. Dani Oțil și Gabriela au petrecut ultimele vacanțe in strainatate. Au mers in Dubai, in Maldive…

- Dupa ce Claudia Patrașcanu a spus in direct la Antena Stars ca Gabi Badalau a incercat sa-i ceara ajutorul pentru a merge la eveniment cu Bianca Dragușanu, acum fiul de milionar intervine. Cum a raspuns tuturor acuzațiilor facute de ea.

- Dupa o lunga perioada in care nu au mai parasit Romania, Andra și Catalin Maruța le-au pregatit copiilor o surpriza: o vacanța de cateva zile la Disneyland Paris. Fetele, cum au ajuns acolo, s-au și costumat in personajele preferate. Catalin Maruța a inregistrat cateva emisiunii in avans pentru a merge…