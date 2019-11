Ce despăgubiri au primit buzoienii lăsați fără porci în gospodării, din cauza pestei porcine africane Pesta porcina africana continua sa dea batari de cap autoritaților buzoiene. In acest moment, virusul evolueaza in 7 gospodarii si sunt evidențiate 24 de cazuri la mistreti. In schimb, masurile luate de autoritațile sanitar-veterinare au dus la inchiderea a 81 de focare, in total, dintre care unul intr-o exploatatie de tip A. Vestea buna este ca buzoienii care au suferit pagube din cauza viruslui pestei porcine africane au primit despagubiri. Pana acum au fost platite despagubiri pentru 57 de exploatatii din cele 58 afectate, in valoare de 238.930 de lei. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

