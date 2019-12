Ce despăgubiri au primit buzoienii ai căror porci au fost uciși din cauza pestei porcine africane Pesta porcina africana continua sa se extinda in județul Buzau. Ultimele doua focare deschise sunt la Nehoiu și la Canești. In total, cinci focare sunt active, incluzand pe cele de la Robeasca, Luciu și Cilibia. Ultimele focare inchise sunt cele trei din Cochirleanca și unul din Cuculeasa, comuna Ziduri. Pana la 10 decembrie, la nivel național au fost despagubiti 13.701 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind de 330.659.590 de lei. In judetul Buzau, au fost platite despagubiri pentru cele 58 de exploatatii afectate, in valoare de 242.730 de lei. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

