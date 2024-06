Stiri pe aceeasi tema

- In centrul galaxiei Calea Lactee se afla o gaura neagra supermasiva cu o masa de patru milioane de ori mai mare decit cea a Soarelui nostru, numita Sagittarius A*, despre care unii oameni de stiinta au spus ca este "un gigant blind" datorita linistii sale. Insa, intr-o buna zi, ea ar putea deveni o…

- In lumea noastra, unde inteligența este adesea asociata cu creierul și sistemele nervoase complexe, natura ne surprinde din nou prin comportamentele uimitoare ale unor plante. Recent, un studiu controversat susține ca anumite specii de plante pot fi considerate inteligente, redefinind modul in care…

- Arheologii au gasit o colecție de scrisori antice scrise pe papirus care par sa prezinte corespondența dintre comandanții militari romani, intr-o descoperire „extrem de rara”. Documentele au fost descoperite de o echipa de cercetatori polonezi alaturi de alte vestigii - cum ar fi monede și ceramica…

- Oamenii de stiinta au dezvoltat un test de saliva care ar putea ”schimba situatia” in ceea ce priveste cancerul de prostata la nivel mondial, prin depistarea mai devreme a bolii, prin detectarea cazurilor in care barbatii prezinta un risc ridicat si prin evitarea tratamentelor inutile pentru ceilalti,…

- Cercetatorii de la Universitatea Stanford din California au demonstrat pentru prima oara in toamna anului trecut ca EBC-46, extras din plante, poate fi sintetizat. Inițial, s-a crezut ca, avand in vedere structura sa complexa, compusul chimic nu poate fi sintetizat in laborator, scrie doctorulzilei.ro. Lumea…

- Cercetatorii au dezvoltat recent un material care poate genera electricitate aproape constant din aer, deschizandu-se astfel drumul catre o noua sursa de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Bazandu-se pe aceasta inovație și pe descoperirile din trecut, ei afirma acum ca aproape orice…

- Oamenii de știința au construit recent un material capabil sa genereze electricitate aproape constanta doar din aer, punand astfel bazele unei noi surse de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Facand acest lucru și bazandu-se pe inovațiile din trecut, ei susțin acum ca aproape orice…

- Președintele american Joe Biden a cerut protestatarilor pro-palestinieni din campusurile universitare sa respecte statul de drept.„Suntem o societate civila și ordinea trebuie sa prevaleze”, a spus Biden de la Casa Alba, in primele sale observații directe despre un val de tulburari studențești. Poliția…