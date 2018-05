Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Mircea Titus Dobre și Gabriela Podasca au plecat de la PSD pentru a trece la partidul lui Victor Ponta. “Am chemat (in Pro Romania – n.r.) oamenii care sunt satui de promisiunile nerespectate de PSD. Motiv pentru care Mircea ...

- Deputatul PSD de Braila, Marilena-Emilia Meirosu, care si-a anuntat marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat, a declarat, pentru Agerpres ca a plecat din respectiva formatiune pentru a se inscrie in Pro Romania. "Ma voi inscrie in Pro Romania,…

- Deputatul PSD Marilena-Emilia Meirosu si-a anuntat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat. Aceasta se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin. Meirosu o critica voalat pe Viorica Dancila in prima declaratie dupa plecarea…

- UPDATE: Dupa Catalin Nechifor (PSD) si Ion Tabugan (PMP), inca un parlamentar anunta ca trece la noul partid al fostului premier.Deputata de Braila Marilena Meirosu si-a dat demisia din PSD si a semnat adeziunea la Pro Romania. Potrivit unor surse politice, Pro Romania urmeaza sa mai transfere…

- Parlamentarul PMP Robert Turcescu a spus joi seara la B1 TV ca partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, este bine susținut financiar. "Partidul lui Ponta o duce bine și material, a facut o mulțime de filiale, dotate cu sedii, cu mașini", a spus...

- Lovitura dura in PSD. Unul dintre cei mai importanți baroni ai social democratilor Catalin Nechifor parasește PSD-ul si se alatura noului partid fondat de Victor Ponta, Pro Romania. Decizia luata de unul dintre oamenii cheie ai PSD vine dupa vizita surpriza la Suceava a fostului premier. Victor…

- Fostul președinte al Organizației Județene Suceava a PSD, actualul deputat Catalin Nechifor, parasește acest partid și se inscrie in Pro Romania, formațiunea politica a fostului lider național al PSD, Victor Ponta. Acesta din urma a fost prezent astazi la Suceava pentru a-l invita in mod oficial pe…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca dupa decizia de joi a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in ce priveste dosarul sau, poate sa isi asume o functie de coordonare in partidul Pro Romania. "In 2015, in luna iunie, daca nu gresesc, am demisionat din functia de presedinte al…