Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Sensy și iubitul ei! Celebra influencerița și partenerul ei de viața au spus astazi marele "DA" in fața ofițerului de Stare Civila. Sensy a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment,. dar și despre pregatirile pe care le-a facut.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Valerie Lungu a marturisit in ce investește cei mai mulți bani. Ce dorințe are influencerița atunci cand vine vorba de viitor. A dezvaluit cate sacrifii face pentru a-și cumpara tot ce iși dorește.

- Raffaello a revenit in atenția publicului dupa ce s-a reprofilat pe TikTok, dupa ce și-a inceput o cariera pe Youtube. Artistul a caștigat atenția a milioane de fani prin cantatul la tarabana, iar asta a devenit o adevarata afacere dupa ce fanii au inceput sa doneze in carul live-urilor. Raffaello a…

- Razvan Popescu a reușit sa slabeasca 31 de kilograme și se bucura de rezultate, dupa ce vreme de ani buni a dus o lupta pentru a ajunge la greutatea dorita. Ce a marturisit omul de radio, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- George, de la "Insula Iubirii", a acordat primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi agresat fizic fosta cumnata. Barbatul explica exact ce s-a intamplat intre el și Simina.

- Anca Dinicu este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta a marturisit la Xtra Night Show cum obișnuiește sa petreaca atunci cand merge la petreceri, dar și cat de ocupata a fost vara aceasta. Actrița susține ca nu a avut timp sa se odihneasca deoarece a participat…

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Poliția Capitalei a declanșat o ancheta interna, dupa ce un barbat cu handicap l-a acuzat pe un agent de comportament abuziv, susținand ca polițistul l-ar fi urmarit trei ore, l-ar fi incatușat și l-ar fi batjocorit. Din fericire, totul a fost filmat!