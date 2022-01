Chiar daca intre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intamplat foarte multe lucruri și vedeta a fost inșelata, ea inca pastreaza declarațiile de dragoste pe care i le facea celebrul antrenor in trecut. Iata in ce fel era caracterizata in trecut sexy impresara de catre fostul ei partener de viața!