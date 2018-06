Ce declaraţie frumoasă i-a făcut Elwira soţului său, Mihai Petre! In ziua in care aniverseaza 10 ani de casnicie, frumoasa coregrafa a facut o emotionanta confesiune despre viata alaturi de partenerul ei de dans, dar si de viata. Elwira si Mihai Petre formeaza de ani buni unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea dansului sportiv. Fosti campioni si actualmente coregrafi si antrenori, cei doi si-au trait iubirea in pasi de dans, si in ringul competitiilor, si acasa, devenind parintii unei fetite, pe nume Catinca (5 ani si jumatate). Astazi, perechea sarbatoreste „nunta de tinichea”, anume 10 ani de la momentul in care si-au promis unul altuia dragoste vesnica.… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a izbucnit in lacrimi in fața tuturor. De ziua ei, cei dragi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D. Printre aceștia s-a numarat și Maia, fiica ei, care și-a facut mama sa planga de fericire. “Cele mai dragi persoane din viata mea sunt acum aici sau au fost azi in emisiune.…

- Mai mulți martori oculari au susținut ca semaforizarea funcționa eronat la acea trecere de nivel cu cale ferata. Oamenii susțin ca semaforul indica culoarea alba, de trecere, doar semnalul acustic funcționand. Atat autoritațile sosite de la fața locului, cat și procurorii de la Parchetul…

- Viața artistei Ionela Prodan s-a imparțit intre scena și familie. Tot viața a pus-o la incercare in repetate randuri, trecand peste moarte de mai multe ori. Tatal ei s-a stins cu doua luni inainte ca ea sa se nasca. A ramas vaduva inainte ca fetele ei sa atinga pragul majoratului. Cu toate astea, doamna…

- Formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, dar și unul dintre cele mai longevive. Hugh Jackman și soția sa, Deborra-Lee Furness, au implinit 22 de ani de mariaj, iar la aniversarea casatoriei lor, cuceritorul actor i-a facut o declarație de dragoste uimitoare partenerei sale. Actorul…

- PSD pune in pericol viața participanților la trafic refuzand sa deschida tronsonul de autostrada Aiud-Turda – Declarație politica Cand e vorba de PSD și de autostrazi, județul Alba a ajuns sa dețina deja doua recorduri negative. Primul record negativ este reprezentat de cel mai mare accident in lanț,…

- Familia coregrafului Mihai Petre (38 de ani) se va inmulti cu inca un membru. Elwira Petre (36 de ani) a anuntat evenimentul printr-o fotografie publicata pe Instagram, in care i se vede burtica datorita rochiei mulate. Cum arata MIHAI PETRE, juratul de la Dansez pentru tine, cand era doar…

- Soția lui Mihai Petre, insarcinata pentru a doua oara. Elvira a postat pe contul de socializare, o imagine in care isi expune mandra burtica de gravida. Alaturi de imagine, aceasta a scris si un mesaj emotionant. Mihai Petre, in varsta de 38 de ani, si sotia sa Elwira Petre, in varsta de 36 de ani, se…