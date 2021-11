Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul Antoniei, fetița ucisa in județul Arad. Mama fetiței era intr-o relație cu un alt barbat, altul decat tatal biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatal biologic, Daniel Oancea, se afla in Olanda, la munca, și conform celor marturisite de acesta, a aflat din presa despre…

- Alte noi detalii ies la iveala legate de crima șocanta din Arad. Se pare ca ucigașul care a omorat-o pe Antonia, fetița de cinci ani in casa, l-a luat pe baiețelul de trei ani cu el atunci cand i-a dus trupul minorei pe camp. Fratele mai mic al acesteia nu a vazut scena incendierii.

- S-a aflat misterul teribilei crime de la Arad, acolo unde trupul unei fetițe de cațiva anișori a fost gasit tranșat și incendiat pe un teren de langa un cimitir. Alerta a fost data de un barbat care iși plimba cainele, iar autoritațile au intervenit de urgența. Dupa trei zile de la infaptuirea crimei…

- Actrita si cantareata Charlotte Gainsbourg, cunoscuta mai ales pentru colaborarile cu Lars von Trier, vrea sa transforme casa muzicianului Serge Gainsbourg in muzeu si spune ca debutul sau regizoral este „o declaratie de dragoste” facuta mamei ei, Jane Birkin.

- Simona Halep a anunțat, miercuri, pe rețelele sociale ca nu va mai fi antrenata de Darren Cahill. Presa internaționala a reacționat imediat dupa înreruperea colaborarii de șase ani între cei doi."Dupa sase ani minunati în care am lucrat împreuna, eu si Darren Cahill…

- ​Directorul general al CFR Calatori, Ovidiu Vizante, a demisionat din functie pe motiv ca, în situatia actuala, generata de instabilitate si subfinantare, compania poate urma calea CFR Marfa, scrie Agerpres. Vizante a fost numit la conducerea operatorului feroviar în a doua parte a lui aprilie…

- Alexandru Albu a marcat ambele goluri ale echipei Rapid, la Arad, iar reusitele au fost speciale, în contextul în care acesta a petrecut ultimul sezon chiar la UTA.El a facut dupa un gol un semn cu mâinile duse în dreptul urechilor (o celebrare în stilul lui Memphis…

- „Hristos, departele – aproapele nostru” a fost tema prezentata de Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, in cadrul „Conferințelor Dilema veche” de la Arad, vineri, 13 august 2021. Evenimentul l-a avut ca moderator pe Redactorul-șef al revistei „Dilema veche”, Sever Voinescu, potrivit basilica.ro.…