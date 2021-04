Stiri pe aceeasi tema

- La varsta de 82 de ani, Irina Loghin este la fel de cocheta și de preocupata de imaginea sa, astfel ca cu greu ii poți da varsta din buletin. Dar ca sa arate așa de bine, ea are secretele ei, care constau in alimentație, din care a exclus carnea, și sportul, mergand zilnic cate 5 […] The post Decizia…

- Parlamentul israelian (Knesset) a aprobat miercuri utilizarea unei bratari electronice pentru a controla persoanele plasate in carantina obligatorie la reintoarcerea in tara, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "Cei care refuza sa fie monitorizati electronic, sau care nu indeplinesc cerintele…

- In urma cu doua zile Curtea de Apel București dadea o decizie dura impotriva politicianului Elena Udrea. Acuzata in dosarul de frauda din 2009, miercuri Elena Udrea primea o condamnare de 8 ani de inchisoare. Imediat dupa decizie au aparut zvonurile ca Udrea și-ar pregati fuga din țara. Astfel ca i…

- Patronul Zhang Jindong a decis sa renunțe la investiția in clubul Jiangsu FC, la doar 3 luni dupa ce fosta echipa a lui Cosmin Olaroiu a caștigat campionatul Chinei! „Echipa nu-și mai poate continua activitatea. Deși in ultimele luni clubul a incercat sa gaseasca noi investitori, echilibrul financiar…

- Compania aeriana United Airlines a anunțat ca a oprit de la zbor 24 de avioane Boeing 777 dupa ce unul dintre aparate a suferit o defecțiune a motorului sambata, anunța BBC. Avionul, care transporta 231 de pasageri și 10 membri ai echipajului, a fost nevoit sa se intoarca la aeroportul din…

- Cornelia Patrichi, vaduva lui Cornel Patrichi, una dintre cele cele mai frumoase dansatoare din anii comunismului, nu a mai putut rezista singura in casa așa ca, de trei ani, locuiește in Italia, alaturi de unicul ei fiu. Cornelia ne-a oferit un emoționant interviu, in exclusivitate pentru Playtech.ro.…

- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri, intr-o postare scurta pe Twitter, ca nu va participa la ceremonia de investire a succesorului sau Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. "Tuturor celor care au intrebat, nu voi asista la depunerea juramantului pe 20 ianuarie", a scris el,…