- Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri ca Romania trebuie sa se concentreze acum pe continuarea demersului de aderare la spațiul Schengen dupa veto-ul de joi al Austriei din consiliul JAI. Intrebat despre stabilirea vinovaților pentru eșec, premierul a spus ca aceștia nu trebuie cautați in țara.„In…

- Romania nu a intrat nici de aceasta data la spațiul Schengen. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Olanda i s-a alaturat, in condițiile in care se opune aderarii Bulgariei, iar votul a fost dat „la pachet cu Romania”.

- Dupa votul de joi, din Consiliul JAI, unde Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen, președintele Klaus Iohannis spune ca „lipsa consensului este profund nedreapta pentru țara noastra și cetațenii romani”. Redam declarația președintelui, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:…

- „Cu siguranta, vor exista consecinte pentru Austria in urma acestui vot absurd”, afirma liderul PSD, Marcel Ciolacu, dupa votul din Consiliul JAI, potrivit caruia Romania nu a fost primita in spatiul Schengen: „Opozitia nedreapta a Austriei este un cadou gratuit de Craciun pentru Vladimir Putin”.

- Austria ar fi votat astazi, in Consiliul JAI, impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, conform Antena 3. Aderarea Croației a trecut la vot. Votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet. Olanda a explicat in minuta ședinței ca e de acord cu intrarea…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, ca este nevoie de o decizie din punct de vedere politic in ceea ce priveste aderarea la Schengen care sa intareasca solidaritatea europeana si nu sa o slabeasca, aratand ca in Consiliul JAI de joi Austria ar

- Austria nu s-a razgandit in privința votului pentru aderarea Romaniei la Spațiul de libera trecere – Schengen. Cancelarul Austriei nu a spus in mod direct daca țara sa va vota impotriva aderarii, insa a menționat ca Romania și Bulgaria vor primi votul doar impreuna, scrie europafm.ro. „Avem nevoie de…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, iși menține dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informațiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul miniștrilor de interne din