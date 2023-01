Organizatorii Australian Open 2023 au luat o decizie radicala. Au interzis drapelele Rusiei și Belarusului la meciurile de tenis. Totul a pornit dupa protestul oficial al ambasadorului Ucrainei in Australia si Noua Zeelanda, cel care inainte de startul competiției ceruse ca sportivii din aceste doua țari sa nu fie lasați sa participe. Decizie radicala a […] The post Ce decizie au luat organizatorii Australian Open 2023, dupa ce drapelul Rusiei a aparut in tribune. Ambasadorul Ucrainei s-a implicat in acest scandal appeared first on Playtech Știri .