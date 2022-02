Ce decizie au luat marii producători de petrol pentru a stabiliza creșterea prețurilor Grupul OPEC+ (compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori) a decis sa mentina cresterea moderata a productiei de titei, in luna martie, decizia fiind luata pentru a stabiliza majorarea preturilor pe piata petroliera, transmit DPA si Reuters. Dupa ce economiile s-au redresat in urma pandemiei, grupul a primit solicitari din partea SUA, a Indiei si a altor state sa pompeze mai mult. Pe fondul tensiunilor din Europa si Orientul Mijlociu, pretul barilului de petrol Brent a crescut, miercuri, cu 1%, depasind 90 de dolari. Marii producatori de petrol considera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

