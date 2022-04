Ce decizie au luat magistrații bulgari în cazul Elenei Udrea. Informații de ultim moment

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria din Blagoevgrad a decis sambata predarea catre Romania e Elenei Udrea, potrivit Aleph News și Mediafax. Udrea a facut apel, decizia definitiva urmand sa se dea pe 14 aprilie. De asemenea, Udrea a cerut azil politic in Grecia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Imbracata in acelasi tricou ca ieri, cu un pulover lung peste, cu mainile impreunate și avand catușe, nu a spus nimic in fața jurnaliștilor care o așteptau. Pentru ca nu a avut un traducator, pe care trebuia sa il trimita statul roman, Elena Udrea a plecat repede din fața instanței și urmeaza ca maine…

- Intrebat daca Romania va intrerupe legaturile economice cu Rusia, Ciuca a raspuns: “Romania s-a angajat sa respecte si se angajeaza sa respecte toate sanctiunile impuse la nivel international, in conformitate cu deciziile tuturor organismelor din care facem parte”. Intrebat daca este posibila inchiderea…

- Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca au mers duminica la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, din Constanța. La Mihail Kogalniceanu a fost si ministrul francez al Apararii, Florence Parly, care s-a intalnit cu militarii trimisi de Franta in tara noastra. Presedintele statului le-a transmis…

- Veste uriașa despre tulpina Omicron. Ministrul Sanatații vine cu detaliile aflate. Care este anunțul de ultim moment al lui Alexandru Rafila? De asemenea, oficialul a subliniat ca se așteapta ca in cursul saptamanii sa avem sub 20.000 de cazuri pe zi. Ce trebuie sa știe toți romanii și cum arata situația…

- Novak Djokovic s-a aflat in mijlocul unul scandal imens la inceputul acestui an, astfel ca autoritațile australiene au fost in alerta de la sosirea acestuia pe teritoriul țarii.Deși nu este vaccinat, iar protocolul de la Australian Open prevedea clar acest lucru, liderul ATP a incercat sa participe…

- Autoritațile romane așteapta ca liderul interlop Mircea Nebunu sa fie urcat in avion și trimis in Romania pentru a fi incarcerat. Acesta s-a refugiat in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Arad și era convins ca va scapa de executarea pedepsei.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, sustine ca Romania „nu va intra intr-un razboi”, dar trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea unui conflict armat in Ucraina. Dincu afirma ca toate tarile din flancul estic al NATO iau in calcul ajutor pentru migrantii care ar parasi Ucraina in eventualitatea…