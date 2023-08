Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana de rap Cardi B nu va fi urmarita penal pentru ca a aruncat microfonul in public in timpul unui concert, a confirmat joi politia din Las Vegas, anuntand ca ancheta a fost inchisa, conform news.ro.Politia anuntase luni ca a deschis o procedura pentru agresiune si lovire, in urma…

