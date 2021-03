Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Nastase, cea de a cincea soție a fostului mare jucator de tenis Ilie Nastase, a decis sa-și recaștige libertatea, dupa doi ani de scandaluri cu Nasty. De la vorbe, ea a trecut la fapte, astfel ca, ieri, superba bruneta a depus actele de divorț, la Judecatoria Harșova, din județul Constanța, in…

- Ilie Nastase, lovitura crunta pentru soția sa! Ce se intampla cu relația lor și cu ce decizie a venit fostul tenismen in fața magistraților? Ce se intampla cu soții Nastase la moment? Ilie Nastase, lovitura dura pentru soția sa. Cu ce decizie a venit la tribunal? Vestea divorțului dintre Ilie și Ioana…

- Ioana și Ilie Nastase s-au casatorit in iunie 2019. In urma cu aproape doua luni, fostul jucator de tenis și-a agresat fizic soția. Nastase ar divorța a cincea oara, in timp ce pentru soția sa ar fi al doilea divorț.Cu toate ca „Nasty” i-a oferit Ioanei Nastase flori, cadouri și cine romantice, pentru…

- Ioana Simion a confirmat desparțirea de Ilie Nastase. Soția fostului tenismen a declarat la Antena Stars, in exclusivitate, ca a depus deja actele de divorț, iar decizia a fost indelung gandita vreme de doua luni. Iata din ce cauza s-au inrautațit lucrurile in relația lor, dupa ce episodul violent care…

- Actuala soție a fostului tenismen spune ca vrea sa se linișteasca dupa ce ar fi fost palmuita de acesta, dar lasa de ințeles ca o desparțire este probabila.Ioana Nastase a povestit scenele care au facut-o sa plece de acasa, dupa ce ar fi fost lovita de Ilie Nastase. „Am ajuns acasa si… am ramas socata.…

- Dupa ce Ioana Nastase a dezvaluit ce reacție a avut fiul ei, atunci cand a aflat de scandalul pe care ea l-a avut cu fostul tenismen, acum baiatul face primele declarații despre acest subiect.Theodor a intervenit telefonic in emisiunea Xtra Night Show pentru a vorbi despre ce i s-a intamplat mamei lui…