- Bucurestenii beneficiaza de acum de cea mai noua tehnologie de plata, direct in mijloacele de transport in comun cu care circula. In premiera pentru Romania se utilizeaza validatoare contactless de ultima generație, care au fost deja instalate pe autovehicule STB. Proiectul este functional pe liniile…

- Incepand cu data de 1 iunie, programul de functionare a liniilor de tramvai 1 si 10 va fi prelungit pe toata durata noptii, anunta Societatea de Transport București (STB), intr-un comunicat. Liniile 1 si...

- In Capitala, transportul in comun va funcționa la capacitate maxima Autobuz STB. Foto: Agerpres. În Capitala, transportul în comun va funcționa la capacitate maxima din 18 mai. Primaria Generala anunța ca Societatea de Transport București va scoate pe traseu toate autovehiculele…

- Societatea de Transport București va trimite in șomaj tehnic circa 2.000 de angajați, a declarat viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Acesta spune ca masura a fost luata deoarece numarul celor care folosesc transportul public a scazut drastic din cauza instaurarii starii de urgența. Angajații…

- Manifestația unor angajați e fara rost Referitor la articolele publicate privind manifestația organizata de cațiva angajați de la Autobaza Pipera, care au protestat fața de decizia de relocare a acestei unitați, Societatea de Transport București - STB SA face urmatoarele PRECIZARI: Decizia de relocare…

- Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 25%, incepand de luni, 23 martie, si nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB S.A.), intr-un comunicat transmis…

- Dupa ce s-a intrat in Faza a III-a a luptei cu coronavirusul COVID-19, primarul general al Capitalei le vorbește direct locuitorilor Capitalei, agenților economici și autoritaților și le cere sa ramane calmi, dar in același timp sa respecte regulile impuse de situația de fapt. Gabriela Firea anunța…

- Societatea de Transport Bucuresti - STB SA si-a suspendat pentru o saptamana activitatea de relatii cu publicul, incepand de miercuri, 11 martie, ora 12:00, accesul publicului fiind restrictionat in toate cladirile administrate de societate. Potrivit unui comunicat al STB remis joi AGERPRES, calatorii…