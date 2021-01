Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Anca Pandrea și Iurie Darie au format unul dintre cele mai indragite cupluri din lumea teatrului și a filmului romanesc. Cei doi au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 26 de ani, pana cand moartea i-a desparțit. Dupa o lunga suferința, Iurie Darie a murit pe 9 noiembrie 2012, la varsta…

- Sarbatorile de iarna au venit pentru Oana Roman și cu surprize mai puțin placute. Chiar cu cateva zile inainte de Craciun, Oana anunța pe rețelele de socializarea ca ea și soțul ei, Marius Elisei, nu mai sunt impreuna . Daca in momentul respectiv, Oana nu a dat prea multe amanunte legate de motivul…

- Dr. Andreea Moldovan – director medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Brașov este una dintre propunerile pentru postul de secretar de stat de la Ministerul Sanatații. Decizia survine in contextul in care se vorbește despre desființarea ca entitate juridica a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și…

- Mezzosporana Maria Macsim Nicoara, solista vocala la Opera Romana din Iași, a murit in noaptea de 23 spre 24 decembrie, dupa o lupta grea, cauzata de un incident casnic, a scris Buna Ziua Iași. Colegii au transmis mesaje emoționante pe rețelele sociale. Maria Macsim Nicoara, 52 de ani, a ajuns la Spitalulul…

- Draga Olteanu Matei s-a stins din viața miercuri, 18 noiembrie, la varsta de 87 de ani. Cu șase ani in urma, actrița și-a pierdut soțul și a marturisit atunci ca nu va putea trece niciodata peste aceasta drama. Draga Olteanu Matei a fost casatorita de trei ori. Dupa primele doua casnicii eșuate, cu…

- Scandalul dintre Mihai și Iulia Albu escaladeaza pe zi ce trece. In urma unor declarații ale lui Mihai Albu, Iulia a ieșit public, pe Facebook, pentru a-și spune punctul de vedere. Mihai Albu, amenințare cu moartea la adresa fostei soții? Mihai Albu a avut niște acuzații grave la adresa fostei soții…

- Jurj Fica, sau „Tanti Fica” cum ii spun satenii, o vaduva de 76 de ani, care nu are copii, in varsta de 76 de ani, traieste singura intr-un catun din comuna Ceru Bacainti, judetul Alba și are un venit lunar de-a dreptul strigator la cer. Pensia femeii este de 15 lei. Tanti Fica și-a pierdut soțul in…