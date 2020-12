Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta impresara, Anamaria Prodan, a trecut prin momente dificile dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. In urma cu o saptamana, soția lui Laurențiu Reghecampf a anunțat ca nici ea nu a scapat de infecția care se raspandește cu o viteza naucitoare. Dupa puțin timp, vedeta a solicitat intervenția…

- Angela Rusu a trait momente de panica, dupa ce a intrat in contact direct cu un membru al familiei sale care a fost infectat cu coronavirus. Fara sa mai stea pe ganduri, artista și soțul ei, Marius, s-au autoizolat.

- Legendarul Diego Maradona, antrenorul echipei argentiniene de fotbal Gimnasia y Esgrima La Plata, a fost plasat preventiv in izolare, dupa ce s-a aflat in contact cu o persoana care a prezentat simptome de COVID-19, a anuntat, marti, medicul sau personal, transmite AFP. ''O persoana care a avut…

- Secretarul General adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. Acesta precizeaza ca se afla in izolare și ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. Potrivit unor surse politice, Barbu s-ar fi infectat cu coronavirus dupa ce a sarbatorit…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca a fost prezent, miercuri, la emisiunea TV unde premierul Ludovic Orban a intrat in contact cu o persoana confirmata cu COVID. El a precizat ca astazi se va testa și ca nu intra in izolare pentru ca nu este, conform…

- Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie, a fost suspendata urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care s-a aflat in aceeași platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica, la testul…

- Moderatorul emisiunii "Caștiga Romania" de pe TVR 2, Virgil Ianțu, a fost confirmat cu coronavirus. Acesta are simptome ușoare. "Desi am fost extrem de atent cu protectia si cu normele de igiena, am contactat...

- O profesoara care preda la Colegiul Economic din Buzau a fost depistata cu coronavirus. DSP Buzau a evaluat situația de la Colegiul Economic și a decis sa propuna Comitetului Județean pentru Situații de Urgența ca unitatea sa treaca in scenariul roșu. Pana la o decizie finala a CJSU, cursurile se vor…