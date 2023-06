Stiri pe aceeasi tema

- Cat de mult s-a schimbat 'monstrul din Caracal' dupa 4 ani in pușcarie - Gheorghe Dinca: N-are importanța ca am implinit 70 de aniGheorghe Dinca, supranumit monstrul din Caracal, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare dupa ce le-a ucis in mod absolut șocant pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.…

- Anca Neacșu și soțul ei, Serkan, au decis sa se desparta dupa 10 ani de relație, insa, nu au divorțat inca oficial. Artista spune ca barbatul nu vrea sa o lase sa fie o femeie libera și de aceea nu se prezinta la Tribunal.„Nu a intrat nimeni in viața mea, nu am terminat divorțul, ar fi urat din partea…

- Anca Țurcașiu arata spectaculos la 53 de ani și mulți au vrut sa afle secretul siluetei sale. Actrița a marturisit ca nu ține dieta niciodata, in schimb bea un anumit tip de apa.Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania și este mereu complimentata pentru felul in care arata.…

- Liceeni trebuie sa știe ca a fost facuta o modificare importanta in calendarul Bacalaureatului 2023. Care va fi perioada in care elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la examenul maturitații.

- Dan Diaconescu a pierdut o vila de peste 2 milioane de euro zilele trecute. Dezvaluirea a fost facuta de Dumitru Dragomir. Totul s-a intamplat din cauza bancii, care l-a amanat cu trei luni pentru acordarea unui imprumut. La cinci ani dupa ce a ieșit din inchisoare, unde a savarșit o condamnare pentru…

- Marian Aliuța (45 de ani), fostul mijlocaș de la Steaua, Farul, Sheriff Tiraspol sau Rapid, a ales sa adere la alt cult religios, alaturi de nevasta lui. Marian Aliuța a decis sa adere la alt rit religios: „Vreau sa ma botez in apa Iordanului” Fostul fotbalist ar fi ales sa faca acest pas, din cauza…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Irisha a marturisit care este motivul pentru care a ales sa se mute in Romania. Artista a luat aceasta decizie, dupa ce a fost impreuna timp de 8 ani cu un barbat. Iata ce declarații a facut cantareața in cadrul emisiunii!

- Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, a declarat intr-un interviu publicat duminica ca emiterea vineri de catre Curtea Penala Internationala (CPI) a unui mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi din Ucraina este o decizie "extrem de importanta", informeaza AFP,…