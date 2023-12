Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat cu al treilea timp in semifinalele probei de 200 m liber, vineri dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost inregistrat cu in 1 min 42 sec 39/100, doi britanici fiind mai rapizi in serii, James…

- Sportivul Vlad Stancu s-a clasat, joi, pe locul 6 in proba de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt, la Otopeni.Aflat la prima finala la o competitie majora de seniori, Vlad Stancu a inregistrat timpul 14:34.52 min. – nou record national de 18-19+ ani, potrivit FRNPM.…

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4×50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni. Tricolorii au fost cronometrati…

- Presedintele Federatiei Nationale de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat, luni, ca s-au depus mari eforturi pentru organizarea Campionatului European la cel mai inalt nivel. Totodata, ea spera ca toata lumea, de la sportivi la spectatori, se va bucura de un spectacol de calitate.…

- David Popovici, 19 ani, a caștigat, joi, medalia de aur la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni, dupa ce s-a impus clar in finala de la 100 de metri liber, relateaza Gazeta Sporturilor.Elevul antrenorului Adrian Radulescu a terminat cursa cu timpul 46.76, dupa ce se calificase…

- David Popovici participa zilele acestea la Campionatele Naționale in bazin scurt, iar joi seara a cucerit prima sa medalie, cea de aur, in finala probei de 100 de metri liber, cu timpul 46,76 secunde. Prima proba la care David Popovici a intrat in concurs a fost cea de 100 de metri liber. In serii,…

- David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, va lua startul in patru probe (50 m liber, 100 m liber, 200 m liber si 100 m mixt) la editia 2023 a Campionatelor Nationale de seniori, tineret si juniori in bazin scurt de la Otopeni (9-12 noiembrie), o ultima repetitie cu public inaintea…

- David Popovici, dublu campion european en titre la 100 si 200 m liber, se afla in plina pregatire pentru Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni (5-10 decembrie), spune antrenorul Adrian Radulescu, potrivit Agerpres. David va lipsi insa de la Mondialele din 2024 de la Doha (2-18 februarie)…