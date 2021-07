CE de Fotbal… „Il Canto degli Italiani”

Stiri pe aceeasi tema

- Este seara finalei Campionatului European de Fotbal, iar emotiile sunt la cote maxime in Italia si Anglia, echipele care isi disputa trofeul. Italienii spera la o victorie cu un mesaj pentru Brexit in timp ce sportivii englezi au fost incurajati inclusiv de Regina Elisabeta.

- Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, este increzator in capacitatea elevilor sai de a castiga finala EURO 2020, in fata reprezentativei Italiei, sambata seara, pe stadionul Wembley din Londra. "Suntem intr-o finala si suntem aici pentru o a castiga. Ma bucur de modul in care am reprezentat…

- Cei peste o mie de voluntari "Mobility Makers" vor putea urmari duminica seara, pe ecranele de pe Arena Nationala, finala EURO 2020, la invitatia primarului Capitalei, Nicusor Dan, potrivit agerpres.ro. "Ca recunostinta pentru ajutorul acordat in organizarea Campionatului European de Fotbal…

- "Stim ce inseamna sa jucam o finala si ce trebuie sa facem ca s-o castigam", a declarat, pentru La Gazzeta dello Sport, Antonio Conte, fost selectioner al nationalei de fotbal a Italiei, care va intalni duminica Anglia in finala EURO 2020. "Vom avea mai putini suporteri in tribune, insa mai multa experienta…

- Selectionata de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, in urma victoriei reusite in fata Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in a doua semifinala a competitiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru…

- Italia și-a asigurat locul in finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 dupa ce a invins naționala Spaniei, dupa prelungiri și lovituri de departajare, ajungand la 33 de meciuri fara infrangere. Italienii au ieșit in numar mare pe strazi pentru a celebra victoria, iar piețele celebre din Roma…

- Fundasul stanga Nicusor Bancu (Universitatea Craiova) a devenit indisponibil pentru meciurile amicale pe care echipa nationala a Romaniei le va sustine cu Georgia si Anglia, astfel ca in locul sau a fost convocat, joi, Mario Camora (CFR Cluj), a anuntat Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial.…

- Echipa Manchester City a cucerit pentru al patrulea an consecutiv Cupa Ligii engleze de fotbal, invingand la limita, cu scorul de 1-0, formatia Tottenham Hotspur, duminica seara, in finala disputata pe stadionul Wembley din Londra, in fata a 8.000 de spectatori. Pentru prima oara dupa…