- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat, vineri, ca varianta corecta pentru organizarea alegerilor prezidentiale este 30 noiembrie pentru primul tur de scrutin si 8 decembrie pentru turul al doilea.

- Coalitia PSD-PNL s-a reunit, marti, de la ora 10.00, pentru a stabili data alegerilor prezidentiale, in urma ultimei discutii dintre cele doua partide ramanand doua variante de lucru, cu 15 sau 29 septembrie primul tur de scrutin. Coalitia a discutat saptamana trecuta subiectul calendarului alegerilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat din nou faptul ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriul pentru alegerile prezidentiale. El a menționat și trei nume de social-democrați pe care i-ar susține la alegerile prezidențiale. In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o, vineri,…

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau este de parere ca liberalii vor caștiga alegerile prezidențiale din acest an doar prin ruperea alianței PSD-PNL. „Eu cred ca trebuie sa ne trezim și sa luam deciziile potrivite in raport și in acord cu electoratul de dreapta din Romania”, a spus Sighiartau vineri,…

- Nicolae Ciuca, a anunțat, marti, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu liderul PSD Marcel Ciolacu, fiind prima discutie dupa alegerile locale si europarlamentare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca alegerile prezidentiale au loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Legea a fost promovata in vederea organizarii alegerilor prezidențiale pe 15 septembrie. Ziua alegerilor prezidențiale…

- Eurodeputatul social-democrat Mihai Tudose nu exclude o alianta electorala intre PSD si PNL la alegerile prezidentiale, insa a punctat ca o decizie va fi luata de cele doua partide dupa alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie. „Este o posibilitate cu sanse mari de realizare. Dar repet, vedem…