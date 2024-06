Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a aprobat tranzactia prin care Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, preia pachetul majoritar de la traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al CE. „CE a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind fuziunile economice,…

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene data publicitații și preluata de Agerpres. Potrivit Executivului comunitar,…

- 11 state UE, inclusiv Franța și Italia, vor fi mustrate de Comisia Europeana (CE) din cauza cheltuielilor publice excesive, odata ce noile reguli fiscale vor intra in vigoare anul acesta. Inclusiv Romania are probleme cu respectarea țintei de deficit și este posibil ca țara noastra sa ceara derogare…

- Magiunul din prune Topoloveni a ajuns in peste 20 de tari in cei 13 ani de la obtinerea certificarii cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) din partea Comisiei Europene, in data de 7 aprilie 2011, a declarat duminica, pentru AGERPRES, Bibiana Stanciulov, directorul general al companiei Sonimpex. „Se…

- Fermierii europeni se opun fața de Acordul verde și fața de importurile de alimente ieftine. Fermierii din mai multe țari ale UE au ieșit la proteste pentru a cere "schimbari concrete" in politica agricola. In ciuda asigurarilor date de Comisia Europeana, fermierii polonezi au reluat demonstrațiile…

- Germania s-a alaturat astazi grupului de țari europene care sunt in favoarea inceperii imediate a negocierilor de aderare cu Bosnia-Herțegovina, in timp ce Franța considera ca progresul acestei țari este in continuare „extrem de limitat”, relateaza Kathimerini citat de Rador Radio Romania. Șapte…

- "Daca dorim sa pastram libertatea si suveranitatea Ungariei, nu vom avea alta optiune decat sa ocupam Bruxellesul", a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban in discursul sau cu ocazia aniversarii revolutiei ungare din 1848, referindu-se la alegerile europarlamentare din 9 iunie despre care el…

- Forma finala a planului național privind energia și clima, pentru care Romania a fost dur criticata de catre Comisia Europeana, nu va fi gata pana pe 30 iunie 2024, așa cum solicita autoritațile europene, a recunoscut, joi, Elena Popescu, director in cadrul Ministerului Energiei. Oficialul din Ministerul…