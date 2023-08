Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 19 august 2023, Radu Valcan a anunțat cuplu care parasește Thailanda. Toți au amuțit cand au aflat despre cine este vorba. Iata pe cine au votat ispitele la bonfire.

- Marius Budin și Ana Maria Mariuța au incercat, pe cat posibil, sa nu atraga atenția asupra lor, drept dovada ca au ales sa stea departe de ispite. Fetele sunt de parere ca amandoi au venit cu un plan bine pus la punct, și anume pentru a deveni cunoscuți.

- In ediția din aceasta seara, s-au conturat și primele antipatii intre Cristina Rancov și ispitele feminine. Motivul nu este Iulian Clonț, așa cum s-ar fi crezut, ci ce i-a daterminat sa vina la Insula Iubirii.

- In ediția din aceasta seara, ispitele feminine au ales cu cine vor sa iasa la date. Daca in unele cazuri nu a fost vreo surpriza, alegerea Liviei a uimit pe toata lumea. Și-a dorit sa iasa la date cu Razvan Kovacs, cel care voia sa petreaca timp alaturi de Daria Cuflic.

- Ispitele feminine au renunțat la inhibiții și au pornit un joc „periculos”, in timpul nopții. Baieții s-au distrat de minune in timp ce iubitele lor abia s-au intors de la ceremonia focului. Iata ce s-a intamplat cu Bianca Giurca, dupa bonfire.

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus atat momente bune in emisiune, cat și momente deranjante. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au discutat despre cele intamplate cu doar o seara in urma. A fost momentul in care Maria și Livia…

- Concurenții au avut o mare surpriza cand au vazut care sunt ispitele supreme și surpriza de la Insula Iubirii sezonul 7. Spiritele s-au incins iar unele concurente și unele ispite feminine și-au aruncat vorbe dure.

- Intalnire neașteptata la „Insula Iubirii”, sezon 7. Emisiunea incepe chiar in aceasta seara, la Antena 1, cu o surpriza de zile mari, protagoniști fiind un concurent din cuplu și o ispita. „Insula Iubirii”, locul unde concurentii afla inca din primele momente ca nu pot fi decat autentici, ca nimic nu…