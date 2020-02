Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost testate la prezența noului tip de coronavirus. Dintre ele, șase au revenit din Italia, iar una din Coreea. Rezultatele au fost negative pentru toți, spune Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Protocoalele clinice naționale (PCN) și protocoalele clinice standardizate (PCS) în sanatate mintala au fost elaborate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA. Protocoalele clinice standardizate sunt destinate în…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) din judete nu isi exercita rolul de aparare a drepturilor angajatilor, care semnaleaza incontinuu probleme in domeniul contractelor de munca si mai ales in domeniul securitatii in munca, a declarat joi, la Digi 24, ministrul demis…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a aprobat Graficul de lucru al instituțiilor medicale pentru zilele sarbatorilor de iarna, 25 decembrie 2019, 01 ianuarie, 04 ianuarie – 08 ianuarie 2020.

- Ce fac autoritațile pentru ca persoanele cu dizabilitați sa aiba o viața decenta? Aflați de la secretarul de stat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Djulieta Popescu.

- In Constanta se afla singura locuinta protejata pentru victimele violentei in familie, licentiata de Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati din cadrul Mininsterului Muncii si Protectiei Sociale.Centrul de gazduire "Sfanta Sofia" se afla in subordinea Directiei Generale de…