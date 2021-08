Costi Ionița nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este unul dintre cei mai cunoscuți producatori muzicali din Romania și de peste hotare, iar in ultimii doi ani piesele realizate de el pentru cei mai populari artiști din țara au devenit hituri peste noapte. Vedeta a caștigat și mai multa notorietate de cand […] The post Ce cultiva Costi Ionița in spatele casei sale. Ireal ce a facut fostul concurent de la Survivor appeared first on IMPACT .