Stiri pe aceeasi tema

- Proaspete, cat si uscate, prunele au in compozitie fitonutrienti de tipul fenolilor (acidul clorogenic si neoclorogenic), care actioneaza ca antioxidanti, neutralizand radicalii de oxigen, precum radicalul superoxid, foarte daunator pentru orgaismul uman si prevenind oxidarea grasimilor. Cresc capacitatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 29 august – 26 septembrie. Specialiștii anunța ploi in urmatoarele patru saptamani, insa valorile termice se vor pastra mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada pana la jumatatea lunii septembrie. Prognoza…

- iUmor, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Premiera celui mai nou sezon iUmor va putea fi vizionata in portie dubla, incepand din 9 septembrie, vineri, de la 20:30 si duminica, de la 20:00, la Antena…

- Specialiștii vin cu noi detalii pentru cele 12 zodii. Ce arata astrele pentru toți nativii pentru aceasta toamna? Unele semne se bucura din plin de iubiri patimașe, alții de momente de relaxare alaturi de prieteni. Cațiva dintre ei au parte de lovituri mai dure de la viața care sa vina cu invațaturi…

- Specialiștii vin cu noi vești pentru nativii horoscopului. Mulți dintre ei au parte de lecții dure sau extrem de importante de la viața. Acestea ii vor ajuta pe unii sa aleaga de acum calea importanta, iar pe alții sa renunțe atunci cand este cazul. Doar 5 dintre zodii sunt rasfațate de astre in acest…

- Trandafirii sunt unele dintre cele mai iubite flori pentru frumusețea, mirosul și gingașia lor. Daca ai o gradina ce incanta privirea trecatorilor și cauți cateva sfaturi, ești in locul potrivit. Specialiștii au o serie de recomandari care te vor ajuta sa ai grija de butași și sa infloreasca inclusiv…

- Scumpirile tot mai mari incep sa se vada in coșul de cumparaturi. In luna iunie, romanii au cumparat mai puține alimente, dar și haine, iar asta se vede și in incasarile patronilor. Cifra de afaceri in comerțul cu amanuntul e mai mica fața de luna mai.

- Desi productia de floarea soarelui din acest an este una record, acest lucru nu se va resimti prea mult in pretul uleiului, dimpotriva. Specialistii avertizeaza ca din septembrie vom avea parte de noi scumpiri ale uleiului alimentar. Romania produce cantitati impresionante de floarea-soarelui dar prelucreaza…