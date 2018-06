Stiri pe aceeasi tema

- Alba Fest HIT (HighIntensityThrills) – Focul de artificii și spectacolul piro-muzical anunța apropierea de finalul celui mai așteptat eveniment al anului, de la Alba Iulia. Startul a fost dat, duminica seara, inainte de ultimele concerte cu ”Paraziții” și Carla’s Dreams. Putem spune deja ca Alba Fest…

- Convingerile morale aproape ca l-au facut pe Michael B. Jordan sa refuze rolul principal in filmul realizat de HBO dupa celebrul roman publicat de Ray Bradbury in 1953, "Fahrenheit 451", in care actorul de culoare interpreteaza un pompier, o simpla rotita din angrenajul unei societati totalitare…

- Cu o traditie recunoscuta in promovarea evenimentelor dedicate familei, Tester Grup completeaza lista de activitati pentru cei mici si mari oferite de organizatori, cu sute de surprize colorate si cu o incantatoare expozitie de masini perfecte pentru intreaga familie, din portofoliul de marci Casa Auto.…

- "Poetica tusuluildquo;. Asa se numeste expozitia de pictura in tus deschisa pe 3 mai la Art Gallery Constanta, rod al unui curs sustinut la Centrul de Arte Vizuale Constanta de catre conf. univ. dr. Ion Codrescu pentru fostii sai studenti si masteranzi de la Facultatea de Arte a Universitatii "Ovidiusldquo;.…

- La data de 20 aprilie a.c., polițiști din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați direct de o femeie de 43 de ani, din Targu Jiu, despre faptul ca in cursul zilei precedente, fratele sau, Dadalau Ștefan, de 40 de ani, din localitate, a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu…

- Ieri, 17 aprilie 2018, in jurul orei 17:20, polițiștii Secției de Poliție Rurala Baru au fost sesizati de catre un barbat din comuna Baru, despre faptul ca fiica concubinei sale, TULI ILEANA RALUCA (foto), in varsta de 22 de ani, din judetul Alba, și-a lasat fiul (in varsta de 8 luni) la domiciliul…

- Horoscop Așa s-au facut ouale roșii, nu de alta culoare și in casa tatalui meu și așa o sa le fac și eu in singuratatea pustniciei mele. Numai roșii, ca Sangele Domnului! Superstiția spune ca, cate oua de alta culoare decat roșii ai in casa atatea necazuri mari o sa ai pana la Craciun. Sa nu ziceți…

- Horoscop Berbec. Despre zodia Berbec Primul semn al zodiacului Semn: Cardinal Element: Foc Energie: Yang Conducator planetar: Marte Anotimp: IarnaMotto: Eu sunt Piatra: Diamant Culoare: rosu Parti de corp guvernate de Berbec: fata…