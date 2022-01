Stiri pe aceeasi tema

- A sosit momentul in care toata lumea se pregatește pentru noaptea dintre ani, astfel ca din ce in mai multe vedete iși scot ținutele de gala din dressing. Ei bine, nu și Gabriela Prisacariu și Dani Oțil, care și-au facut planurile dupa fiul lor, Luca Tiago. Cum vor petrece cei doi Revelionul. Prezentatorul…

- Nicole Cherry a nascut la finalul lunii noiembrie o fetița perfect sanatoasa, iar acum a postat primele imagini cu chipul Anastasiei. Fanii artistei au fost curioși sa vada cum arata micuța și iata ca așteptarea a luat sfarșit. La doar 22 ani, Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data. Anastasia…

- Gigi Becali, patronul FCSB, continua investițiile in imobiliare, dupa ce a inceput sa construiasca blocuri in Pipera. Recent, omul de afaceri a decis sa cumpere o pensiune si o biserica situate in satul Sunatori, din comuna Dorna Arin, județul Suceava. „S-a intamplat in vara. Asa este. Mi-a spus fostul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) se bucura de apropierea Sarbatorilor de iarna.Sportiva iși incarca bateriile in sanul familiei. Simona Halep a postat pe contul de Instagram o fotografie de sezon, facuta in fața bradului de Craciun.Vezi imaginea pe realitateasportiva.net .

- Zi de mare sarbatoare in familia artistei Nicole Cherry! Frumoasa cantareața iși serbeaza astazi ziua de naștere, astfel ca inca de la primele ore ale dimineții a fost luata cu asalt de numeroase mesaje de la toți cei care o indragesc. Ei bine, tanara mamica a primit și numeroase cadouri, insa unul…

- Gabriela Prisacariu a devenit mama pentru prima data in urma cu mai multe luni, astfel ca de atunci traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Soția lui Dani Oțil se ocupa in detaliu de creșterea micuțului Luca Tiago, fara a fi ajutata de bona, astfel ca incearca alaturi de soțul ei sa fie cei…

- Alexia Eram, in varsta de 21 de ani, se bucura de un real succes. Fiica Andreei Esca a pozat in sutien și a incarcat imaginea pe Instagram, acolo unde a primit zeci de mii de aprecieri și peste o suta de comentarii. Alexia Eram este urmarita de aproximativ 700 de mii de persoane pe Instagram , iar fotografiile…

- Gabriela Prisacariu este una dintre cele mai implinite femei in acest moment. Soția lui Dani Oțil se bucura de o relație frumoasa alaturi de prezentatorul TV, dar totodata și de minunea din viața lor, care le aduce zambetul pe buze in fiecare zi. Exact așa cum v-ați imaginat, este vorba despre micuțul…