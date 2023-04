Ce culoare ar trebui fie mașina ta, în funcție de zodie. Nuanța care îți va aduce noroc Culorile joaca un rol foarte important in viața noastra. Deși cei mai mulți nu vor sa creda acest lucru, adevarul este ca diferitele nuanțe merg mana in mana cu semnele zodiacale. Acest lucru nu se aplica numai atunci cand vine vorba despre a-ți vopsi pereții camerei cu cea mai potrivita culoare, ci și pentru mașina pe care o conduci. Iata ce nuanța ți se potrivește in funcție de zodie atunci cand vine vorba de culoarea autoturismului. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile pascale sunt adesea insotite de temperaturi din ce in ce mai prietenoase, de mult soare si de pofta tuturor de a iesi din case. Fie ca plecam in vizite la cei dragi sau profitam de zilele libere pentru o vacanta in toata regula, cert este ca pentru multi dintre noi, Pastele inseamna iesiri…

- Unul dintre cele mai neobișnuite horoscoape venite virale in mediul online il reprezinta cel care iți dezvaluie ce creatura mistica i-ar fi atribuit semnului tau zodiacal. Berbecul este dragon, in timp ce Scorpionul este vampir. Verifica, mai jos, ce ți se potrivește. Ce creatura fantastica ți se potrivește…

- Ce cristal ți se potrivește in funcție de zodie. Iata ce pietre trebuie sa porți sau sa ții in casa in funcție de semnul zodiacal care te reprezinta. Așa vei atrage in viața ta tot ce iți dorești și nu vei duce lipsa de iubire, bani sau noroc.

- Va intrebați unde sa mergeți in vacanța in aceasta vara? Astroloaga Inbaal Honigman a facut echipa cu agenția de turism Planet Cruise, dupa ce cautarile pentru „unde sa merg in vacanța in aceasta vara” au crescut cu 360%, pentru a descoperi ce destinație de vacanța este ideala pentru fiecare zodie,…

- Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit despre pietrele aducatoare de noroc și a dezvaluit cum trebuie sa le purtam in funcție de luna in care ne-am nascut. Cele opt pietre aducatoare de noroc sunt acvamarinul, granatul, smaraldul, diamantul, marmura neagra, safirul, sardonixul sau agatha.Smaraldul…

- Sagetatorul este zodia pentru care astrele arata, in urmatorul interval, suferințe la ordinea zilei.Sagetatorii sunt persoane impulsive, care nu știu sa-și controleze sentimentele prea bine, mai ales atunci cand vine vorba de sentimente negative, de tot felul.Este motivul pentru care produc numeroase…

- Sagetatorul este zodia pentru care astrele arata, in urmatorul interval, suferințe la ordinea zilei.Sagetatorii sunt persoane impulsive, care nu știu sa-și controleze sentimentele prea bine, mai ales atunci cand vine vorba de sentimente negative, de tot felul.Este motivul pentru care produc numeroase…

- Toate zodiile sunt speciale, deoarece fiecare are ceva demn de admirat. De exemplu, Racul este de o sensibilitate extraordinara, pe cand Capricornul este angajatul model, care nu se lasa pana nu iși duce la bun sfarșit planul. Totuși o anumita zodie sta deasupra tuturor. Aceasta nativa are atat de multe…