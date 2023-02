Ce criterii trebuie să îndeplinească mobila de dormitor în care merită să investești? Amenajarea dormitorului cere o atenție mai mare decat restul spațiilor din casa, in primul rand datorita faptului ca aici se petrece o buna parte din viața. Camera rezervata odihnei este esențiala pentru regenerarea organismului și influențeaza in mod direct calitatea somnului prin culorile și obiectele folosite in decorare. O mobila de dormitor in care merita sa investești trebuie sa indeplineasca astfel cateva criterii de baza pentru a beneficia de cele mai bune condiții de fiecare data cand te retragi in acest spațiu al casei. Iata ce aspecte sa urmarești atunci cand te pregatești sa faci aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Igiena și dotarea cu produse de curațenie este obligatorie pentru orice spațiu, fie ca vorbim de locuința proprie, un spațiu public sau locul de munca. Ce este esențial sa existe intr-un spațiu de bussines pentru o igiena corespunzatoare? Exista o varietate de produse profesionale pentru dotarea și…

- Amenajarea livingului este una dintre cele mai importante etape din proiectul de design interior pentru locuința ta. Camera de zi reprezinta locul unde familia se strange la pranzul de duminica, la mese festive și cu ocazia Sarbatorilor. In plus, ai nevoie la tine acasa de o zona pentru relaxare și…

- Anul 2023 vine cu bucurie, așa cum sugereaza și culoarea aleasa de specialiștii in decorațiuni interioare. Este vorba despre Viva Magenta, o nuanța curajoasa și vibranta. Aceasta abordare optimista se regasește și in tendințele de mobilier pentru living, pe care ți le prezentam in continuare. Culori…

- Probabil ai observat ca mai toate afacerile ce se deschid acum isi au debutul in mediul online. Toata lumea incepe prin deschiderea unui magazin virtual prin intermediul caruia, pentru inceput, testeaza piata. Daca totul se desfasoara conform planului, ulterior trec la infiintarea magazinelor fizice.…

- Anrich Nortje, star al crichetului sud-african, a fost doborat in timpul unui meci, luni, de o camera TV care survoleaza terenul (spidercam), relateaza Le Figaro. Nortje, in varsta de 29 de ani, mergea pe teren cu spatele la camera in momentul in care aceasta, trecand in viteza prin zona respectiva,…

- Amenajarea curții reprezinta o provocare in sine, la fel de importanta ca decorarea casei. Trebuie sa ai in vedere dimensiunea terenului de care dispui, forma acestuia și, bineințeles, partea creativa – stilul pe care dorești sa il imbrațișezi. Urmarind cele trei aspecte organizatorice, este timpul…

- MESERII… Operatorii economici din Vaslui, care vor sa colaboreze cu institutiile de invatamant din judet, reprezentantii autoritatilor locale si cei ai Camerei de Comert Industrie si Agricultura sunt invitati de Inspectoratul Scolar Judetean la o intalnire pe tema planului de scolarizare in invatamantul…

- Andreea Balan, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania este singura de ceva vreme. Aceasta le pune pe fetițele sale, Ella și Clara pe primul loc in viața sa și considera ca un viitor partener trebuie sa fie un exemplu pentru micuțe.