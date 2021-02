Ce credeţi? Twitter va lansa abonamente pentru accesarea anumitor postări Dupa ce, in urma cu doar cateva zile, Twitter a anuntat ca lucreaza la o forma de subscriptie prin care accesarea anumitor postari sa se faca doar daca se plateste un abonament lunar, compania americana a revenit cu prezentarea concreta a acestei facilitati. Utilizatorii Twitter vor putea cere, in curand, un abonament lunar pentru a da acces la unele din propriile postari si, de partea cealalta, cei interesati de postarile respective vor trebui sa-l plateasca. Super (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu doar cateva zile, Twitter a anuntat ca lucreaza la o forma de subscriptie prin care accesarea anumitor postari sa se faca doar daca se plateste un abonament lunar, compania americana a revenit cu prezentarea concreta a acestei facilitati. Utilizatorii Twitter vor putea cere, in curand,…

- Canadianul James Crawford a dominat proba de slalom super-urias din cadrul concursului masculin de combinata al Campionatelor Mondiale de schi alpin de la Cortina d'Ampezzo (Italia), desfasurata luni, potrivit Agerpres. Crawford a fost inregistrat cu timpul de 1 min 20 sec 03/100, devansandu-l…

- Cristian Niculae, fostul viceprimar al Bistriței a caștigat concursul pentru șefia ADI Deșeuri. In cadrul unei conferințe a anunțat ca iși da demisia din orice funcție politica pentru a nu politiza ADI Deșeuri. ”Va dați seama ca eu trebuie sa vorbesc cu toți primarii, indiferent de culoarea politica”…

- Elvetianca Lara Gut-Behrami a castigat al doilea slalom super-urias de la Garmisch-Partenkirchen, Germania, din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Sportiva, in varsta de 29 de ani, a inregistrat a patra victorie consecutiva la aceasta disciplina.

- Relatiile Chinei cu SUA au ajuns la o "noua rascruce" si s-ar putea intoarce pe calea cea buna dupa o perioada de "dificultate fara precedent", a declarat diplomatul de rang inalt Wang Yi intr-un interviu publicat sambata, relateaza Reuters. Relatiile intre cele mai mari doua economii din lume sunt…

- Daniel Ghița nu a ratat ocazia sa-l ironizeze pe Benny, deși sportivul din Aiud a devenit primul roman din istorie care a invins un campion mondial din K-1.“Badr Hari a avut Corona, acum cateva saptamani, și nu a amanat lupta, ci a luptat! Un sportiv de performanța are nevoie de condiție și recuperare.…

- Stefan Banica, Loredana, Delia si Florin Ristei si-au ales fiecare cate un concurent alaturi de care cred ca pot castiga marea finala X Factor. Fiecare dintre ei asteapta un adevarat spectacol de la concurentii care au ajuns pana in aceasta etapa: Adrian Petrache, Andrada Precup, Sonia Mosca si Super…

- Ei bine, Samsung S20 nu e niciun un telefon de trecut cu vederea, fiind un adevarat gadget care a stiut cum sa se impuna in raport cu tendintele moderne cu si despre tehnologie. Bineinteles, avand in vedere ca vorbim de un smartphone de ultima generatie, costurile sunt pe masura, dar poti gasi in mediul…