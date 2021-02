Ce credeau spionii americani despre viitorul lui Ceaușeșcu în noiembrie 1989. Document CIA Un document declasificat din arhiva CIA, care analiza situația din țarile din estul Europei inainte de Intalnirea de la Malta din 1989, dezvaluie ce știa și ce credea spionajul american ca se intampla in Romania lui Nicolae Ceaușescu cu mai puțin de o luna inainte de Revoluția din 22 Decembrie. Din document reiese ca agenții de informații erau la curent cu situația din țara, insa nu aveau nicio idee despre sfarșitul violent al regimului, care avea sa vina peste doar cateva saptamani. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

