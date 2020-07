Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 397.563 de teste. Astfel, in ultimele 24 de ore s-au efectuat 11.835 de teste, dintre care 165 au avut rezultat pozitiv.Pana astazi, 27 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Potrivit datelor publicate de ANM, urmatoarele doua saptamani vor fi caracterizate de o vreme cu alternante termice, precum si de perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in majoritatea regiunilor, informeaza agerpres . In Banat, in prima saptamana a intervalului de prognoza, variatiile temperaturii…

- "Pensiile vor creste. Cu cat, depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a le plati. Sustenabilitatea sistemului de pensii este fundamentala si vrem sa oferim garantia fiecarui pensionar ca va primi pensia pe care o merita", a dat asigurari premierul, intrebat daca pensiile vor creste…

- Prostii și fake news. Așa a comentat premierul Ion Chicu poziția adoptata de Mitropolia Moldovei cu privire la tehnologia 5G și impactul acesteia asupra raspandirii COVID-19. Declarațiile au fost facute de premier in cadrul emisiunii Zi de Zi de la Publika TV.

- Peste 1,5 milioane de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate de la inceputul epidemiei in tara. Statele Unite au inregistrat duminica si luni cele mai mici bilanturi zilnice ale mortilor din ultimele saptamani, insa Universitatea Johns Hopkins isi actualizeaza bilanturile in continuu,…

- Un taran din Botosani, pasionat de pasari africane, si-a facut una dintre cele mai impresionante ferme de struti din Romania. Creste 20 de exemplare in satul Cerchejeni, in nordul extrem al Romaniei. Strutii s-au adaptat iar ouale lor au devenit o adevarata senzatie in satele din zona.

- Tenismena americana Venus Williams si-a facut o noua pasiune de cand a inceput pandemia de COVID-19. Izolata in propria locuinta, jucatoarea in varsta de 39 de ani isi petrece mai mult timp in gradina, unde are grija de tot felul de flori si plante.