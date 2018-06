Stiri pe aceeasi tema

- RUSIA 2018. Joi se incheie faza grupelor de la Cupa Mondiala, singura grupa unde exista miza fiind H. Japonia, Senegal și Columbia se lupta pentru ultimele doua locuri disponibile din optimile de finala ale competiției. In grupa G, lucrurile sunt clare, Anglia și Belgia (deja calificate) urmand sa joace…

- RUSIA 2018. O jurnalista a fost agresata in timp ce relata in direct, de la Cupa Mondiala. Un barbat necunoscut a atins-o pe sani și a incercat sa o sarute pe obraz. Tanara a ignorat incidentul și a continuat transmisiunea in direct. Julieth Gonzalez Theran lucreaza pentru postul de televiziune german…

- RUSIA 2018. Avertisment al expertilor in securitate cibernetica. Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele utilizatorilor, atrag…

- RUSIA 2018. Confederația Braziliana de Fotbal (CBF) ii va recompensa cu suma totala de 10 milioane euro pe componenții Selecao, daca aceștia se vor intoarce din Rusia cu cel de-al șaselea titlu mondial. Acordul referitor la primele pentru Cupa Mondiala 2018 a fost incheiat saptamana trecuta de conducerea…

- RUSIA 2018. A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala, dupa doar trei zile, anunta presa locala. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti la Moscova pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, opt fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa mai scrie ca…

- RUSIA 2018. Islanda va debuta astazi la Campionatul Mondial, devenind a 33-a nationala din istorie, afiliata UEFA, care participa la cea mai prestigioasa competitie a sportului rege. In ziua meciului cu Argentina, care va incepe la ora 16:00, ora Romaniei, in Islanda nu vor avea loc nunți. Bisericile…

- RUSIA 2018. FIFA a deschis o ancheta la scurta vreme dupa ce Campionatul Mondial de fotbal din Rusia a inceput. Asta dupa ce meciul Uruguay – Egipt (1-0) s-a jucat pe un stadion aproape gol. Partida a avut loc pe Ekaterinburg Arena, cel mai estic dintre stadioanele acestui turneu. Oficial, au fost 27.015…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, incepe joi, fiind la a 21- ediție. Imaginea turneului final il intruchipeaza pe legendarul portar Lev Iasin, castigator al Balonului de Aur in 1963, poreclit de sud-americani „Paianjenul Negru”. Cupa Mondiala de fotbal incepe joi, meciul de deschidere al…