Ce crede Orban despre moțiunea PSD pentru căderea guvernului Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la intenția PSD de a depune moțiunea de cenzura, ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a gasi rezolvari la problemele provocate de criza epidemiologica și economica, iar gestul PSD este unul electoral. „Mesajul pe care il transmit este acela ca este nevoie […] The post Ce crede Orban despre moțiunea PSD pentru caderea guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca a pornit demersurile diplomatice pentru ca romanii sa nu mai piarda foarte mult timp cu formalitatile pe care trebuie sa le indeplineasca la intrarea in Grecia. La randul sau, ministrul grec al Turismului a intervenit la Digi24, explicand ca autoritațile elene…

- 20.383 cetațeni romani au murit in luna mai 2020, potrivit datelor oficiale comunicate de Direcția pentru Evidența Persoanelor (DEPABD) din Ministerul Afacerilor Interne. Este cel mai mic numar de decese inregistrat in luna mai in ultimii șapte ani și e mai mic decat numarul deceselor din aprilie 2020.…

- Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania, intrucat i-ar discrimina pe beneficiari, scrie G4media. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei, transmite Agerpres. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat…

- Rares Bogdan a afirmat, miercuri, la emisiunea „Marius Tuca Show”, ca dupa 6 decembrie, cand vor fi alegerile parlamentare, PNL va guverna tot cu Ludovic Orban premier. Prim vicepresedintele PNL a respins varianta ca el sa fie alternativa de prim-ministru la Ludovic Orban. „Orban cunoaște Romania din…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob, adunarea publica este ilegala, insa Jandarmeria incearca sa gestioneze situatia fara a avea incidente. Acesta este primul protest din Romania de la impunerea starii de urgența cauzata de pandemia de SARS-CoV-2, insa participanții…

- Toți abonații telefoniei mobile au primit, vineri, un mesaj Ro-Alert prin care au fost anunțați despre cateva din masurile de protecție pe care trebuie sa le ia in continuare, odata cu instituirea starii de alerta. Mesajul conține o greșeala de editare a cuvantului “coronavirus”. “Starea de alerta a…

- Dupa un tur de declarații contradictorii cu doi miniștri din subordine, premierul Ludovic Orban a explicat, luni seara, intr-o ieșire la Digi24, preluata de Agepres, viziunea sa cu privire la Ordonața ce urmeaza sa reglementeze, de joi, tranziția de la starea de urgența, la cea de alerta, in scopul…