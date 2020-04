Ce crede Iohannis despre excesul de zel din această perioadă al polițiștilor: Au fost și unele exagerări „Forțele de ordine au fost prezente și au acționat foarte eficient. Este adevarat, cunoaștem cu toții, ca au fost și unele exagerari. Persoanele respective sunt trase la raspundere, sunt sancționate, sunt eliberate din poziții de conducere, dar sunt foarte puține astfel de cazuri. Gandiți-va ca au fost zeci și zeci de polițiști și jandarmi, insoțiți de forțe ale Armatei, care au venit sa-i sprijine și care și-au facut treaba foarte, foarte bine. Trebuie sa recunoaștem și aceste lucruri. Poate, un pic, sa fim chiar mandri de ei, ca am reușit sa ținem o astfel de epidemie și astfel de masuri coercitive… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți la Palatul Cotroceni, in legatura cu filmarile aparute in spațiul public in care mai mulți polițiști lovesc cetațenii, ca sunt cazuri izolate și ca forțele de ordine și-au facut treaba.„Fortele de ordine au fost prezente si au actionat foarte eficient.…

- Autoritațile din Romania se pregatesc deja pentru noul val de cazuri de infectare cu coronavirus avand in vedere ca varful pandemiei este aproape. In acest context, se pregatește o noua Ordonanța Militara care va inaspri amenzile. Este probabil ca varful pandemiei de coronavirus sa aiba loc dupa sarbatorile…

- Noi date despre situația epidemiologica din Dolj. Astazi, 12.04.2020, la ora 9.00, situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 1.953 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 843 de persoane se afla in carantina, 883 persoane au ieșit din carantina, iar alte 7.466 au ieșit din…

- Persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se proteja. Vor avea insa voie sa iasa din casa intre orele 11.00 și 13.00, pentru cumparaturi sau asistența medicala. Excepție fac cei care sunt inca angajați…

- Decizie de ultima ora! Romania, in carantina totala! Klaus Iohannis a anunțat noi restricții de circulație și noi restricții pentru romani, in contextul epidemiei de coronavirus. De miercuri, 25 martie, Președintele Romaniei a informat ca se vor lua masuri suplimentare și pentru persoanele aflate in…

- Prezentate cu titlul de „recomandari”, noile masuri de protectie impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus creeaza senzatia de indecizie, de nehotarare, lasand loc la interpretari. Ce a prezentat ministrul de Interne: recomandari sau masuri? Raed Arafat a incercat sa dreaga lucrurile afirmand ca…

- Liderul PMP Eugen Tomac a transmis marți o lista cu 10 masuri pe care ar trebui sa le ia Romania pentru prevenirea raspandirii epidemiei de coronavirus.„Toata societatea este, pe buna dreptate, profund ingrijorata și speriata de situația in care ne aflam. Cu toate acestea, mulți romani trateaza…

- Cu toate acestea, este posibil ca metoda folosita in China sa nu fie autorizata in Europa. Astfel medicii spera sa fie dezvoltat vaccinul anti-coronavirus decat terapia cu ser. China folosește o resursa pusa la dispoziție chiar de catre epidemia cu COVID 19: pacienții infectați cu coronavirus.…