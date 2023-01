Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a dezvaluit in volumul sau de memorii ca a ucis 25 de "talibani" atunci cand era angajat ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan si ca trebuia sa isi considere tintele "ca niste piese de sah", asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra…

- Prințul Harry a marturisit in cartea sa autobiografica intitulata „Spare” (Rezerva) ca in anul 2019 a avut loc o confruntare intre el și fratele sau, William, dupa o cearta legata de casatoria sa cu Meghan Markle, relateaza The Guardian.

