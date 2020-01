Stiri pe aceeasi tema

- Catrenele lui Nostradamus au fost redactate in anul 1555, dar inca fascineaza lumea, mai ales ca aproximativ 70% din profețiile sale s-au adeverit. Pentru anul ce vine, celebrul medic și astrolog a prezis inceputul Apocalipsei. Una dintre profeții se refera la declansarea unui razboi. In catren se vorbește…

- Culița Sterp, unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, iși dorește cu ardoare sa devina tatic. Pe contul lui de Instagram, artistul a postat o fotografie prin care le-a dat de gandit fanilor lui. Mai exact, Culița s-a pozat langa brad, dar nu singur, ci alaturi de 2 copii pe care ii strange…

- Incurcate sunt caile iubirii și nu mulți mai gasesc o cale sa le descurce! Carmen de la Salciua și Culița Sterp s-au iubit cu mare patos, s-au desparțit, s-au impacat din nou, astfel ca nu prea mai știm ce sa credem. Dar stați așa...ca artista a avut grija sa dea o veste bomba fanilor sai!

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au facut publica relația, spre bucuria tuturor fanilor care așteptau de mult timp mare impacare. Cantareața a fost prezenta la nunta surorii lui Culița, iar ulterior a aparut ca protagonista in videoclipul cantarețului. Vedeta a postat pe Instagram un mesaj dedicat…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp și-au facut publica impacarea chiar de ziua de naștere a artistului, iar acum, cei doi sunt cei mai fericiți. Cu toate acestea, internauții au fost puși pe jar de un mesaj controversat, pe care cantareața l-a postat ca și descriere, pe contul ei de Instagram, in…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi și iși traiește viața pe scena, acolo unde iubește sa le transmita oamenilor emoții și sa iși incante fanii cu melodiile ei.

- Oficial, au divorțat in urma cu un an, insa cu toate astea fanii continua sa spera la o impacare intre Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Faptul ca cei doi obișnuiesc sa-și petreaca timpul impreuna tot mai des in ultima perioada de timp le da de gandi unora, motiv pentru care zvonuri potrivit carora…